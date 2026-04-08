共信-KY肺癌新藥 預計第3季向馬來西亞、菲律賓申請上市

共信-KY總經理林懋元。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司共信-KY（6617）今（8）日表示，旗下肺癌新藥PTS-302預計今年第三季向馬來西亞、菲律賓提交上市許可審查（NDA），由於PTS-302已取得中國藥證，加上製程符合國際標準並已完成馬來西亞區域授權，有助提升藥證申請核准與效率，做為打入東南亞市場的灘頭堡。

共信-KY總經理林懋元表示，PTS-302是一款創新的微創靶向腫瘤消融藥物（MITTA），鎖定治療肺癌中最為困難、致死率最高的中央型嚴重氣道阻塞（MAO），目前已取得中國一類新藥藥證（甲苯磺酉先胺注射液），並成功在267家醫院取得用藥經驗，知名度與臨床實績皆達到一定規模，也是公司現階段營收的主要來源。

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林懋元表示，PTS-302已獲准納入中國首版《商業健康保險創新藥品目錄》，預料將顯著提升患者用藥的可及性，今年除持續進行學術推廣與種子醫師培訓外，也積極展開代理商通路「汰弱留強」的精實調整，強化業績成長動能。

此外，公司也同步規劃於第三季分別向馬來西亞國家藥品管理局（NPRA）、菲律賓食品藥品管理局（PhFDA）提交上市許可申請，瞄準東南亞肺癌治療市場商機，下半年可望展現較以往更強勢的增長，今年整體表現將明顯優於去年。

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