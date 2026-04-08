數發部揭密：風災通訊中斷63％源於停電 政府祭4招強化韌性

隨著極端氣候衝擊加劇，國內通訊基礎設施的防災能力備受關注。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著極端氣候衝擊加劇，通訊基礎設施的防災能力備受關注。統計顯示，自數位發展部成立（2022年8月）以來，風災造成通訊中斷的原因中，電力中斷占63%、光纖中斷占28%、其他混合因素占9%。這項數據也讓政策方向相當明確，要避免風災「一來就斷訊」，首要關鍵在於強化電力備援能力，並同步建立多層次的通訊支撐機制。

數位發展部韌性建設司司長牛信仁表示，在具體作法上，政府已啟動4大措施全面補強通訊韌性。

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1.購置移動式發電機：在電力備援方面，採取更具彈性的「移動式發電機」策略。考量固定式大型發電設備成本高昂，且設置過程容易引發民眾疑慮，改以可機動調度的發電設備為主，災害發生時可迅速支援受影響地區。目前政府已補助購置107台移動式發電機，電信業者亦自購約840台，強化整體應變能量。

2.建置高抗災基地台：在通訊節點強化上，持續推動「高抗災基地台」建設。這類基地台具備72小時的備援電力或抗15級風鐵塔。當市電中斷時，基地台仍有電力來源可持續運作，若燃料持續補給，更可延長運作時間；在強風豪雨期間，具抗15級風鐵塔，可有效降低災害期間，基地台受損的風險。目前全台已建置66座高抗災基地台，未來也將持續擴充，以提升災時通訊覆蓋與穩定度。

3.推動基地台與台電變電站共構設計：由於災後電力多從變電站優先恢復，若基地台與其共構，不僅可縮短復電時間，甚至有機會在停電期間維持供電，進一步降低通訊中斷風險。

4.建立多重傳輸路由：當光纖因風災受損時，可透過微波、雷射或衛星通訊等技術接手傳輸任務，例如雷射可快速建立臨時通訊鏈路，即使實體光纖中斷，仍能維持訊號不中斷。此外，行動通訊車也持續升級，導入衛星通訊能力，作為災時機動支援的重要補位工具。

從電力備援、基地台強化到多元傳輸建構，政府正以系統性方式提升通訊網路的抗災能力，將成為確保關鍵時刻通訊不中斷的重要支柱。

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