華義取得Anjouan離岸B2B遊戲技術執照 強化國際布局

華義取得Anjouan離岸B2B遊戲技術執照。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股華義（3086）今日宣布旗下公司LuckOrigin取得Anjouan Gaming License 離岸B2B遊戲軟體技術供應執照，也意味著在強化國際營運合規性上取得重要進展，為未來拓展全球數位娛樂技術服務市場奠定法規基礎。

華義解釋，Anjouan執照為國際間通行的離岸遊戲監管許可之一，具備跨區域營運的作業彈性，持有此執照可於全球多個地區提供技術服務，排除奧地利、法國、西班牙等特定限制國家後，仍逾150個可經營國家，未來華義將以此離岸監管許可為基礎，定位為專業B2B技術供應商，向各國具備合法營運資格的企業客戶，提供包括遊戲系統串接、技術供應及軟體代理等服務，並藉此建立穩健技術分潤合作模式。

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華義指出，透過此一彈性發行機制，目前規劃視各市場法規成熟度，逐步進入南亞、東歐、拉丁美洲及非洲等新興合規區域，實際營運仍須依各地區法律規定及相關許可申請進度而定。

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