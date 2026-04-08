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最壞時間已過 北市代銷公會：房市朝「持穩」前進

2026/04/08 14:15

台北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長王明正表示，房市目前朝「持穩」方向前進。（記者徐義平攝）台北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長王明正表示，房市目前朝「持穩」方向前進。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行「微」鬆綁，也帶動預售建案看屋人數漸增，台北市不動產代銷經紀商業同業公會理事長王明正表示，央行宣布第二戶房貸成數提升至今，看屋組數增加25%，可觀察到房地產最壞的時間點已過，後續將走向「持穩」趨勢。

至於，外界關注的房價下修，王明正認為，目前營建成本這麼高，台北市小基地建造成本每坪都要30萬元，房價基本上沒有大幅修正空間，但要大幅上漲也不太可能，因此，目前房價是呈現「持穩」狀態。

不過，郊區、重劃區等供給量大的地方，還在歷經價量修正的過程，畢竟供給量太大的區域，加上機能尚未成熟，房價的確有修正的空間。

央行第七波信用管制實施以來，買氣歷經1年半的修正，預售建案完銷時間也跟著拉長，從過去熱絡時，2、3個月可以賣掉一個案子，現在基本上都要超過1年才能賣完，甚至超過1年半。

至於，新建案開價部分，不動產代銷公會指出，多數建案已經沒有「創新高」的念頭，反而會貼近市場行情，尤其新建案與成屋的價差可能都在5%以內。

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