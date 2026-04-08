美伊停火排隊出貨！中油︰2百萬桶原油已裝船

（左）中油董事長方振仁、（右）經濟部長龔明鑫。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普宣布，已與伊朗達成為期兩週的停火協議，並以立即且安全重啟荷姆茲海峽。中油董事長方振仁今（8日）表示，有1艘油輪已裝船、約2百萬桶，有機會排隊出貨運抵台灣。

立法院經濟委員會今天排定「台美關稅協定（ART）中關於『擴大採購及購買』（原油、天然氣、發電設備等）項目之評估、規劃及涉及之問題與工作，並就台灣中油股份有限公司之增資案」進行報告。

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民進黨立委蔡易餘關心中東戰爭暫緩，這兩星期對中油公司的油氣營運的實際效益幫助。方振仁回應，有1艘已裝船的油輪，之前無法運出荷姆茲海峽，現在可排隊運出，約2百萬桶，會有很大幫助。

國民黨立委賴士葆則問二月底開始到現在，是否有從荷姆茲海峽出來的油輪運抵台灣，方振仁回應，1艘油輪都沒有進到台灣，但中油與原油供應國沙烏地阿拉伯、聯合大公國洽談，包括沙國從可透過紅海出來、聯合大公國則是透過管線送到阿曼，再運送出來。

方振仁也補充，四月中旬後，陸續會將有4艘油輪從上述地區運抵台灣，一艘油輪約裝2百萬桶，4艘估計約8百萬桶。

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