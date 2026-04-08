55歲高管年薪268萬好風光 卻痛揭「吃不起百元午餐」殘酷真相

日媒以真實案例揭示，單純以年收入判斷財務狀況已不足夠，未來更需關注可支配所得與長期支出規劃。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在外界眼中，擁有高年薪往往被視為人生勝利組。然而，日本一名55歲年收入超過1400萬日圓（約新台幣268萬元）的企業部長，表面上風光，卻坦言「生活沒有餘裕」，甚至連日常開銷都必須精打細算，一頓像樣午餐都吃不起，反映高收入族群不為人知的經濟壓力。高薪光環之下，稅負、教育與照護壓力全面襲來，讓「人生勝利組」也陷入無法喘息的財務困境。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，任職於大型製造企業的田中大輔（化名），目前管理約100名員工，年收逾1400萬日圓。儘管收入遠高於平均水平，但他每月僅領取5萬日圓（約新台幣9569元）零用錢，需負擔午餐與部屬應酬等開支。為平衡支出，他有時甚至只能以每餐500日圓（約新台幣95元）的廉價餐點度日。

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田中表示，家庭財務長期由妻子負責管理，原本計畫在孩子教育支出減輕後，由妻子重返職場、共同累積退休金。然而，因岳母需要照護，妻子無法外出工作，家庭收入轉為單一來源，使經濟壓力顯著增加。

他進一步指出，雖然收入可觀，但扣除所得稅與社會保險費後，實際可支配所得大幅縮水，加上高額房貸、子女教育費與照護支出，幾乎難以存下資金，他說「原以為升職加薪會更寬裕，但現實是負擔更重，甚至無法確定退休後是否足夠生活。」

田中表示，維持部門主管這一職位所帶來的「體面開銷」，反而對家庭預算造成了沉重的負擔。日媒指出，高收入家庭的支出規模明顯擴大，特別是教育費用，可能是一般家庭的近三即使年收入高，家庭財務仍可能捉襟見肘。

專家分析，隨著少子高齡化加劇，世代面臨的經濟壓力將持續上升。單純以年收入判斷財務狀況已不足夠，未來更需關注可支配所得與長期支出規劃。此案例也凸顯，高薪不等於高生活品質，「看似富裕、實則吃緊」正成為部分高收入族群的真實寫照。

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