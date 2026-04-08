AI熱潮帶動人才需求 南科4/10聯合徵才釋出1300職缺

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心將於10日下午2時至4時，在南科管理局舉辦聯合徵才活動，共有13家釋出逾1300個職缺。（永康就業中心提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕半導體產業持續擴張，加上AI應用帶動封裝測試需求大幅成長，人才需求增加，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心將於10日下午2時至4時，在南科管理局舉辦聯合徵才活動，共有13家企業參與，合計釋出逾1300個職缺。

永康就業中心指出，此次徵才活動產業類別多元，涵蓋半導體、先進封裝、AI伺服器及工程相關領域。其中，矽品精密強化南台灣半導體聚落布局，今年3月購置群創光電南科五廠後，積極擴產並啟動大規模徵才，新廠同步展開徵才，釋出製程、設備、製造及行政管理等總計1000個職缺，製造組主管月薪最高上看7.1萬元。

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參與廠商包括矽品精密工業、緯穎智造、南茂科技、台灣穗高科技、台灣矽科宏晟、台灣三菱化學、鍵祥資訊工程及東曹石英等企業；另有台積電、聯華電子、澤野工程、特諾本科技及國產建材實業等公司提供代收履歷服務。職缺類型橫跨工程師、技術員、資訊人員、儲備幹部、業務專員及司機等。

永康就業中心主任李奇玫表示，隨著矽品精密南科擴廠，帶動整體產業鏈人才需求提升，就業中心將於4至5月陸續推出多場徵才活動，協助企業快速補足人力，也提供求職民眾更多就業機會，相關訊息可查詢雲嘉南分署官網。

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