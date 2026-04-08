救中油財務3方案 增資、融資2箭已逾6500億元

政府拯救中油財務，規劃增資、專案融資、撥補協助。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油因中東戰爭爆發後，油氣成本增加，也配合政府穩定物價吸收，中油至3月底累虧已達792億元，淨值僅剩861億元；立法院經委會關切中油財務狀況，經濟部長龔明鑫表示，經濟部規劃專案融資、增資與撥補3大方案，其中，專案融資需3000億元、增資規劃3500億元，撥補的特別預算則由行政院規劃中。

中油自2020年以來油、氣未足額調整金額高達6129億元，中油目前負債比92%，龔明鑫表示，中油已提出4年3500億元增資計畫，支應天然氣供應建設計畫，經濟部已報行政院，並同意中油明年度增資1687億元，尚須立法院同意。

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另外，政府在協助中油財務還有專案融資、預算撥補。經濟部書面報告指出，將依「向金融機構辦理專案融」、｢因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」特別預算的餘裕進行撥補。民進黨立委邱志偉表示，中油所需預算都是行政院相關預算挹注或是財源從哪裡來都要講清楚。

龔明鑫表示，因為中油的現金流不足，專案融資目的是要充實中油的現金流，目的主要是借新還舊，利息會較低，對中油有幫助。 中油董事長方振仁補充，貸款金額約需要3000億元。邱志偉詢問，若加上特別預算，是否將近7、8千億元，龔明鑫表示，因為撥補金額不確定，還無法確定。

立委楊瓊瓔關切經費來源，撥補會是透過特別預算還是一般預算，她說，需要的財源透過舉債或不確定的稅收，有不確定性，她強調，預算送至立法院是程序問題，但也有原則問題。

龔明鑫僅說明，行政院有考量，尚在規劃中。不過，將以中油吸收的額度作為基準，來規劃撥補案，龔明鑫也解釋，增資主要是針對「投資未來」，撥補是為了打消虧損，比較實際。

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