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焦點股》日月光：建廠買廠雙擴產利多 股價強彈

2026/04/08 10:59

日月光董事長張虔生（資料照）日月光董事長張虔生（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕日月光投控（3711）因應AI對先進封裝產能供不應求，朝自建廠與買既有廠房改雙軌並進，預計本周五（10日）將舉行高雄仁武產業園區擴產動土典禮，同時，業界也傳出洽購群創（3451）五廠將拍板敲定，擴產利多顯示先進封裝需求旺，帶動日月光營運成長可期，激勵今股價強彈，截至10點25分，股價來到380元，上漲28元、漲幅7.95%，成交量1.2萬張。

群創公告今年上半年已出售二座廠，認列處分收益豐厚，先前已將南科模組廠出售給封測廠南茂（8150），建物面積達約1萬多坪，交易總金額新台幣8.8億元，認列處分利益約新台幣6.59億元。南科五廠約4.2萬坪出售給日月光投控旗下矽品，交易總金額約新台幣 63.25 億元，處分利益約58億元。五廠面積更大，傳出將賣給日月光投控旗下日月光半導體，本周內將敲定。

台積電（2330）因應AI晶片需求大爆發，CoWoS產能不足，外溢到日月光投控，帶動日月光大力擴產， 今年資本支出上修至70億美元的歷史新高。外資法人預估，日月光今年AI相關先進封裝營收雖預估達32億美元，較去年倍增，但因先進封裝（oS）委外需求與CPU CoWoS需求同步升溫，日月光投控今年先進封裝營收有機會達到35億美元，較預期為高，擴產也帶動設備廠萬潤 （6187）、辛耘 （3583） 、弘塑 （3131）營運看旺。

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