美伊停火激勵！台股飆千點、新台幣強升破31.8元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國與伊朗歷經多輪談判後，終於達成共識，美國總統川普宣布雙方將停火兩週，並由德黑蘭方面暫時恢復荷莫茲海峽通航。中東地緣政治風險降溫，激勵亞洲股匯市全面大漲，台股狂飆逾千點；新台幣兌美元匯率一舉升破31.8元關卡，最高觸及31.786元、勁揚近2角，匯價創下近1月新高。

新台幣今日以31.89元開出，隨台股大漲、外資熱錢回流，加上避險需求快速消退，美元指數跌破100大關，盤中展開強勢升值行情，陸續升破31.9元及31.8元兩道關卡，最高來到31.786元、升值1.81角，創下3月13日以來新高。

請繼續往下閱讀...

主要亞幣亦在美元回落下同步走強，其中日圓兌美元匯率重返158價位；韓元兌美元匯率則升破1500重要關卡，升幅逾1%。

匯銀人士指出，隨著中東局勢暫時緩解，市場避險情緒降溫，資金轉向風險性資產，帶動股匯市同步上揚。不過，後續仍須關注停火協議能否延續，以及地緣政治變數對金融市場的潛在影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法