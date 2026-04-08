信錦轉投資工智聯科技 智慧製造展大秀核心實力

工智聯科技總經理林財池。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐及機構件大廠信錦企業（1582）轉投資工智聯科技積極發展智慧製造領域，協助企業實現智慧製造與淨零轉型，工智聯科技今日至10日在南港展覽館參加智慧製造展，全面展示其在智慧製造領域的最新系統開發成果，本次展覽以「數位驅動，製造升級」為主題，聚焦人工智慧、大數據分析、物聯網平台與自動化系統的整合應用，呈現工智聯科技如何以創新技術推動產業製造數位轉型。

工智聯科技總經理林財池表示，智慧製造不僅是技術革新，更是產業升級的關鍵。希望透過此次展覽，讓業界與大眾深入了解系統開發在智慧製造中的核心價值。

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智慧製造展為台灣上半年重要的智慧製造盛會，鏈結國內ICT產業、智慧製造、生產製造及系統整合供應鏈，共同展現其技術成果及解決方案。工智聯科技表示，此次展覽亮點包括智慧系統展示：最新研發的製造流程管理平台，提升生產效率與品質管控；跨域整合案例：與多家製造企業合作的成功案例，展現智慧製造的落地成果；未來技術前瞻：人工智慧在製造業的應用趨勢，以及工智聯科技的研發藍圖。

工智聯科技以製造管理平台 MOM 作為製造數位轉型的核心架構，具備彈性的製造數據架構與完整的製造管理模組，可快速規劃並客製企業專屬的製造管理平台。以MES製造執行系統為基礎，整合WMS 庫儲管理、QMS 品質管理、APS 生產排程、EMM 設備維護、WHM 工時管理、客製型ERP 系統、TMS 工裝管理（刀模治具）、MMS 物料管理、BLM 批號標籤、RFID 固定資產及 MNS 推播管理等模組。同時提供 PDS 生產戰情資訊系統、2D資訊平台及3D建模視覺化生產資訊平台，協助企業在統一數據架構下，依管理需求分階段導入數位系統，有效推動製造數位轉型。

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