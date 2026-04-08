現在適合買黃金嗎？專家預測上看6000美元、關鍵原因全解析

專家指出，金價中期正形成強勁的多頭格局，每盎司6000美元的目標價仍在可預期範圍內。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕嘉貝利基金（Gabelli Funds）旗下「嘉貝利黃金基金」（GLDAX）共同投資組合經理人曼奇尼（Chris Mancini）表示，隨著伊朗戰爭持續，以及歐洲與美國同步擴大國防支出，金價中期正形成強勁的多頭格局，每盎司6000美元的目標價仍在可預期範圍內。

曼奇尼週二（7日）指出，儘管自伊朗衝突爆發以來，金價一度出現回落，但這反而顯示黃金在危機時期確實發揮其功能，不僅對投資人而言如此，對各國政府同樣重要。他進一步表示，土耳其與波斯灣國家可能正在出售黃金，特別是在無法出口石油、需要支應開支的情況下，「這些國家持有黃金儲備，而在當前環境下，黃金正發揮其作為流動性資產的功能。」

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曼奇尼並將黃金的流動性特性，與市場對政府債務的重新認知進行對比。他指出：「黃金是一種不屬於任何人負債的資產。不同於美國公債、德國公債或法國公債，當你購買黃金時，並不是把錢借給任何人；你只是單純持有該資產。但當你購買美國公債時，等同於是把資金借給美國政府。」

曼奇尼進一步表示：「隨著債務與財政赤字持續擴大，黃金往往變得更具吸引力，這也是當前市場交易邏輯的一部分。此外，國防支出的增加，很可能也會進一步強化這樣的趨勢。」指出伊朗戰爭與國防支出上升，正發生在全球逐步降低對美元依賴的長期背景之下。

曼奇尼表示：「全球儲備資產正經歷一場重大的去美元化轉變。當俄羅斯入侵烏克蘭時，美國實際上凍結了俄羅斯所持有的美國公債，這意味著俄羅斯原本是在借錢給美國，而美國卻等同表示不會償還。這一事件推動金價從每盎司約2000美元，上升至約5000美元。」

曼奇尼指出，在全球秩序重組的情況下，美元未來是否能持續扮演主要儲備貨幣，已出現疑問。過去外匯順差國需買進美元與美債，但未來可能不再願意持續借錢給美國，「如果這個趨勢成形，黃金將成為最主要的替代資產。」

展望後市，曼奇尼認為，儘管金價近期自約5300美元回落，但隨著市場情緒穩定、新的金融架構逐步成形，金價仍有機會突破6000美元大關。

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