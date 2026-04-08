美股收盤》巴基斯坦籲延長伊朗期限！道瓊震盪跌85點 台積電ADR上漲

週二美國股市漲跌互現。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對伊朗下最後通牒，市場對巴基斯坦提出要求美方延長兩週期限抱持希望，週二，美國股市收盤漲跌互現，在交易的最後一小時各大指數出現反彈。道瓊工業指數尾盤仍下跌85.42點、0.18%，標普500指數微漲0.08%，那斯達克指數小漲0.10%，費城半導體指數上漲1.11%，台積電ADR上漲1.04%，收在345.32美元。

綜合外媒報導，市場密切關注川普設定的美東時間7日晚上8點（台灣時間8日上午8時）最後期限，他要求德黑蘭達成協議重新開放荷姆茲海峽，不然就得面臨對其基礎設施的大規模打擊。週二早上，川普發文說：「今晚一個文明將徹底消亡，永不復返。我不希望這種情況發生，但很可能會發生。」

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巴基斯坦總理夏立夫呼籲川普將打擊伊朗的最後期限延長2週，並要求伊朗在同一時期內開放荷姆茲海峽。川普的言論令投資人一整天情緒緊張，打壓股市、推高油價，最終油價收盤持平。

個股方面，蘋果傳出折疊手機工程技術出現問題，股價下跌2.07%。晶片製造商博通與Google簽署長期協議，未來將為其供應客製化AI處理器與相關網路設備，股價上漲6.2%。英特爾宣布計劃加入特斯拉的TeraFab項目，股價上漲4.2%。

道瓊指數下跌85.42點或0.18%，收46584.46點。

那斯達克指數上漲21.51點或0.01%，收22017.85點。

S&P 500 指數上漲5.02點或0.08%，收6616.85點。

費城半導體指數上漲87.76點或1.11%，收8003.87點。

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