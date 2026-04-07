價格戰害死自己 !中國5大車企去年合計淨利潤猛降16％

比亞迪等五家大型車企2025年財報已全部出爐，合計凈利潤年減16%，為時隔4年凈利潤首次減少。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕過度生產正導致中國車企的獲利能力下降。比亞迪（BYD）等5家大型車企2025年的財報已全部出爐，合計淨利潤年減16%，是自COVID-19疫情爆發的2020年以來，時隔4年淨利潤首次減少。

根據日媒報導，包括比亞迪、上海汽車、吉利汽車、長城汽車、廣州汽車等年銷量超過100萬輛的大型車企，2025年的合計銷售額年增7%，達2.12兆元人民幣（下同，約新台幣9.9兆元），但淨利潤年減16%至600億元（新台幣2797億元）。5家車企的合計銷售額雖然連5年增加，但增速放緩，其中有3家車企出現淨利潤下降或虧損。

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中國汽車工業協會的統計顯示，2025年中國新車銷量（含出口）年增9%，達3440萬輛，與中國政府推出的舊換新補貼政策奏效，助低價位車行銷量增加有關。

不過，在中國車市過度競爭，又面臨生產成本上升、銷售價格下滑的壓力下，整體呈現「薄利多銷」的狀態，擠壓了各家車企的獲利空間。

以比亞迪為例，2025年銷售額8039億元（新台幣3.7兆元），年增3%，但淨利潤下降19%至326億元（新台幣1520億元），時隔3年再度出現下滑。國內業務的毛利率僅17%，低於海外業務的19%。由於電動車的競爭加劇，低價位車行銷量增加，比亞迪車款的平均單價連續3年下降。

廣州汽車2025年的銷售額下降10%至965億元（新台幣4499億元），並出現87億元（新台幣406億元）虧損，為該公司2010年在香港上市以來首次陷入虧損，銷量也年減14%至172萬輛。

長城汽車2025年銷售額年增10%至2228億元（新台幣1兆元），但淨利潤年減22%至98億元（新台幣457億元），銷量則年增7%至132萬輛。

除了銷售競爭外，新技術研發的成本也在持續上升，進而影響各家車企的淨利潤。中國各家車企一直在開發電動車快速充電、駕駛輔助系統、智慧座艙等技術。比亞迪2025年的研發費用年增9%，達579億元（新台幣2699億元），較五年前增加7倍。

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