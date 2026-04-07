英特爾最新突破！與馬斯克聯手打造世界最大晶片廠TeraFab

英特爾與特斯拉TeraFab計畫合作的消息已在官方X頁面上發布。（取自特斯拉官網）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾晶圓代工迎來最新的突破，因為英特爾宣布計劃加入特斯拉的TeraFab項目，目標是每年提供1 TW的運算能力。

早前馬斯克詳細介紹特斯拉的TeraFab項目，其中最引人注目的是該工廠的生產規模，現在看來，英特爾已被選中。英特爾與特斯拉TeraFab計畫合作的消息已在官方X頁面上發布。

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TeraFab專案的總體目標是減少對台積電等公司的依賴，轉而建造能夠以比現有晶圓廠高出數倍的規模生產晶片的本土半導體生產線。

馬斯克先前已透過其TeraFab計畫展現生產2奈米晶片的意圖。由於特斯拉先前並無半導體產業經驗，顯然無法獨立完成這項任務。人們普遍預期特斯拉會與英特爾成立合資企業，很可能是簽署許可協議，由合作代工廠提供相關製程技術，而特斯拉則負責投資並建造生產所需的基礎設施。

英特爾18A晶片自去年第四季以來一直在亞利桑那州的Fab 52工廠投產，這表明美國已經具備尖端晶片生產所需的生態系統。英特爾正在幫助特斯拉建立奧斯汀工廠，並將其改造為符合英特爾代工模式的工廠，這將大大加快大規模生產的進程。屆時，18A晶片將獲得生產許可，可能沿用現有品牌，也可能採用改進後的設計，具體取決於特斯拉對AI6晶片的外觀設計要求。

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