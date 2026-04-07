海纜危機曝光！數發部揭雙重夾擊 「這因素」成最大關鍵

數發部公布114年度海纜損害分析報告，呈現近岸人為侵擾、遠海天災威脅特徵。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部今（7）日公布「114年度臺灣海底通訊電纜損害原因分析及策進報告」，指出我國海纜威脅呈現「近岸以人為侵擾為主，遠海以天然災害」為主要風險的特徵，其中，「船錨勾損」為近岸海纜受損的首要原因。面對複合型威脅，政府正透過跨部會合作，推動多項防護措施，將海纜保護策略由過往「被動修復」全面轉型為「主動防禦」與「韌性建構」。

報告指出，海底電纜對臺灣而言是不可或缺的「數位生命線」。截至115年2月底，臺灣周邊已建置15條國際海纜及10條國內海纜，並全數納入國家關鍵基礎設施。

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近四年統計顯示，在24海浬內的近岸海域，每年平均發生7至8起海纜障礙，其中「船錨勾損」占比高達38.3%，亦即平均每3起事故中，就有超過1起與船舶下錨相關。114年共發生7起海纜障礙，其中3起屬於船錨勾損，占比進一步攀升至42.9%；值得注意的是，當中有2起涉及外籍「權宜輪」非法下錨，顯示此類船舶已成為新興安全威脅。

相較之下，24海浬外的遠海區域，海纜損害主要來自地震引發的海底滑坡。報告指出，114年底臺灣東部海域發生強震時，即曾在短時間內造成包括SJC2、PLCN、EAC1、FNAL、RNAL及EAC2等6條重要國際海纜接連發生障礙。

為有效遏止人為破壞行為，政府已持續強化法制面作為。除於112年修正《電信管理法》，加重損壞電信基礎設施的刑責外，行政院亦於114年推動「海纜七法」修正案，並於115年1月正式施行。新制納入「沒收犯罪工具（船舶）」及「強化船舶自動識別系統（AIS）管理」等措施，大幅提高違法成本。

數發部強調，政府已積極落實移送違法案件，例如114年移送之多哥籍貨輪勾斷「臺澎三號」（TP3）海纜案及中國籍漁船毀壞「臺馬二號」（TDM2）海纜案，均經司法機關判刑確定，充分彰顯政府守護數位韌性的決心。

在強化天然災害應對方面，數發部也同步提升備援能力。除督促業者擴增國際海纜路由外，政府亦開放19組衛星頻率，引進多元衛星系統，逐步建構多重備援架構，以提升整體通訊網路韌性。

數發部強調，我國海纜防護已邁入主動防禦新階段，並持續透過跨部會協作，推動4大策略方向，包括：1.提升海纜韌性與國際協防機制、2.落實重罰與預警制度、3.強化實體防護並鼓勵新建海纜，以及4.維持對違規行為的高強度取締。透過資源整合與制度精進，政府目標是在各種極端情境下，確保「斷纜不斷網」，全面強化國家通訊韌性。

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