伊朗「皇冠上的明珠」再遭攻擊 全球能源市場驚恐

伊朗媒體梅爾通訊社報導，伊朗重要的石油樞紐哈格島週二遭到攻擊，標誌著美國和伊朗之間持續衝突的重大升級。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據伊朗媒體梅爾通訊社報導，伊朗重要的石油樞紐哈格島（Kharg Island）週二遭到攻擊，這標誌著美國和伊朗之間持續衝突的重大升級。

根據美國新聞網站Axios報導，一名美國官員透露，美軍週二襲擊伊朗戰略石油哈格島上的多個軍事目標。伊朗半官方的梅爾通訊社率先報導這起攻擊事件。這起攻擊事件發生在美國總統川普設定的伊朗達成停火協議的最後期限前幾個小時，該期限為美國東部時間週二晚上8點（台北時間周三早上8點）。

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這座被譽為德黑蘭石油基礎設施「皇冠上的明珠」的小島，雖然面積不大，但具有重要的戰略意義。據報導，該島遭到多次襲擊，成為持續一個月的軍事對抗的中心，這場對抗已經擾亂全球能源市場。

位於波斯灣的哈格島負責處理伊朗近90%的石油出口，它的重要性源於其地理位置和基礎設施兩方面：伊朗大部分海岸線水淺，無法容納大型油輪，因此該島對其能源貿易至關重要。

哈格島與美國在科威特和沙烏地阿拉伯的軍事基地隔海相望，因此在任何局勢升級中都極易受到攻擊。分析師表示，該島任何持續的破壞都可能嚴重打擊伊朗的石油收入，並對全球燃油價格產生連鎖反應。

伊朗伊斯蘭革命衛隊警告稱，他們可能會襲擊與美國及其盟友相關的基礎設施，這可能導致該地區的石油和天然氣輸送「持續數年」中斷。此前，川普上週末表示，他正在考慮美軍是否可以佔領該島。

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