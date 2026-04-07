納入衛福部孕婦產檢數據 國發會最新人口推估預計8月出爐

國發會今表示，最新人口推估報告預計將於今年8月對外發布。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今表示，最新人口推估報告預計將於今年8月對外發布。國發會強調，為了確保推估結果的嚴謹性與可靠性，目前正密集進行資料蒐整與模型調整，各項行政與統計作業均在進行中。

國發會官員表示，在本次推估過程中，將由衛福部提供最新孕婦產前檢查數據，藉此更精確地掌握短期內的出生人數。而在統計模型的部分，內部曾一度討論是否更換其他預測模型，但經過審慎討論與評估後，仍決定維持採用國際通用模型。

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國發會表示，人口推估報告除了納入最新的出生率數據外，還必須綜合考量婚育年齡變化、育齡婦女總數、死亡率、人口遷徙情形以及民眾的婚育意願等多重參數，並諮詢專家學者的意見，以力求推導結果貼近社會現狀。

值得關注的是，2025年的實際出生率僅為0.695，這項數值甚至低於2024年人口推估報告中的「低推估」，顯示少子化形勢比預期更加嚴峻。

國發會透露，參考日本、韓國的情況，人口推估也會納入政府的政策效果，像是增加非婚生子女相關補助以及開放同性婚姻後的增加的生育數等政策紅利，藉此完整呈現政策效果對未來人口結構的潛在影響。

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