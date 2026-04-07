振大環球首季業績創同期新高 看好全年再創高峰

振大環球第1季營收18.9億元，季增5.5%、年增25.2%，創歷年同期新高。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工廠振大環球（4441）3月營收6.02億元，月增2.82%、年增10.68%；第1季營收18.9億元，季增5.5%、年增25.2%，創歷年同期新高。管理層今天表示，在訂單延續帶動下，2026全年營運動能維持高度信心，預估營收及獲利都有機會再創高峰。

針對市場關注國際油價波動對於獲利表現的影響，振大環球認為，目前公司在手訂單能見度已達半年，第四季耶誕節、感恩節旺季所需原料皆已鎖定，且與石化相關的聚酯纖維僅占3成，成本影響相對有限。另外，因地緣政治影響，全球成衣供應鏈加速重組，旗下馬達加斯加產區具關稅及地緣優勢，加上ESG新廠預計於第3季投產，已有部分通路商主動洽談並啟動驗廠程序，後續有望切入新客戶供應鏈，迎來轉單效應。

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法人指出，目前市場更需要關注的是景氣對消費需求的影響，消費者在高通膨環境下，消費趨勢持續轉向高性價比與運動機能服飾，振大的主要客戶正符合消費者需求核心，加上今年以來訂單動能明顯強勁，在供應鏈掌握度高、客戶需求穩定下，看好全年營運展望正向成長，展望後市，在客戶穩定支撐下，未來營運成長趨勢明確。振大環球憑藉產區布局與客戶結構的高度韌性，能快速因應市場變化，具備持續性的快速反彈動能。

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