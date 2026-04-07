中東戰火干擾！我3月外匯存底大減86億美元 跌破6000億美元

央行外匯局局長蔡烱民。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕 中央銀行今日公布我國3月底外匯存底餘額降至5968.86億美元，月減86.01億美元，不但終止連2月新高之旅，月減金額也創下2011年歐債危機以來最大，央行表示，主要是中東戰爭爆發後，美元走強以及外資大舉匯出，央行進場調節所致。

外匯局局長蔡烱民指出，3月外匯存底大幅減少主要受到下列三大因素影響，首先，3月並為非外匯存底孳息大月。其次，美元指數在3月上升約2.41%、非美貨幣普遍貶值。其中， 歐元大貶2.94%、英鎊貶值2.63%、加幣貶1.,86%、日圓貶2.37%、人民幣貶1.17%，外匯存底中非美元資產轉換成美元後減少，是外匯存底減少最大主因。

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最後，外資在3月某幾個交易日進出金額大，導致市場供需失衡，央行進場調節（拋匯阻貶）。根據央行統計，外資在3月連同本金、盈餘匯出約240億美元，台幣當月貶值2.56%。

儘管台幣在3月貶值幅度大，但若從國際清算銀行（BIS）編製的名目有效匯率（NEER）觀察，自2025年底至今年3月底，新台幣NEER僅小幅下跌約1%，與歐元、日圓等主要貨幣變動幅度相近，小於韓元約4.8%的跌幅，新台幣表現仍相對穩定。

而3月外匯存底雖然減少逾80億美元，但仍低於2008年金融海嘯以及2011年歐債危機時期。且以最近已經公布外匯存底國家來看，日本3月外匯存底也減少了181億美元、南韓減少38億美元、印度更減少逾200億美元，顯示在美元走強環境下，各國普遍面臨相同壓力。

蔡烱民進一步說明，近日美元轉強主要受到兩因素影響，一是市場普遍預期聯準會可能6月之前都不會降息，甚至年底前利率維持不動機率高達7成；再者，地緣政治風險升溫，避險資金流向美元，也造成美元走強。

蔡烱民也觀察到，3月初全球股市在國際油價飆破100大關時重挫，但近期國際油價已站穩每桶100美元甚至110美元之上，市場反應趨於冷靜，包括費城半導體指數及台股皆回升至3月初水準，韓股反彈幅度更為明顯，市場可能已陸續消化高油價衝擊，除非油價進一步大幅飆升，對金融市場的影響正逐漸降低。

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