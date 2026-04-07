確定了？家樂福將改名為樂家康

家樂福量販店全台門市將於年中更換招牌名稱。（資料照，記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕家樂福量販店全台門市將於年中更換招牌名稱，眼尖的網友發現，家樂福已悄悄將楊梅物流中心變更登記為樂家康一號店。

外界預期，全台家樂福分店將在合約到期後換上樂家康招牌，與原先的家樂福除了名字順序有變，3個字只有1個字變動。

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對此傳言，統一（1216）企業表示，根據規定，商標使用合約期間不得更名，家樂福更名計劃一切以公司正式宣佈為準。

統一企業併購家樂福（家福公司）後，子公司家福公司去年底經董事會決議終止與法國家樂福的品牌授權合約，並啟動更名計畫，將於今年中起更換全台量販店和超市門市的招牌名稱。

家樂福日前已先將公司名稱家福股份有限公司更名為康達盛通生活事業股份有限公司，3月並陸續將桃園楊梅物流中心變更為樂家康一號店分公司，至於全台門市招牌得等年中商標使用合約到期才能更換。

統一集團董事長羅智先去年曾表示，內部已選定幾個名字，憑良心講，家樂福這個名字是天花板級的名字，真的不太容易找到比它更好的名字，「大概我們能想到的字都已經被先登記了，能夠選擇的不多。」

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