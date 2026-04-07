科技股入場時機到了！高盛報告為何可以檢便宜

高盛週二（7日）表示，科技股在經歷長期表現不佳後，目前看起來很便宜，這為投資者創造了潛在的入場機會。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕高盛週二（7日）表示，科技股（包括美國科技股）在經歷長期表現不佳後，目前看起來很便宜，這為投資者創造了潛在的入場機會。

高盛在一份報告中表示，「今年到目前為止，我們看到過去50年來科技股相對回報最疲軟的時期之一」。

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自2025年以來，多種因素導致整體科技部門相對疲軟，促使投資人轉向價值型股票。這些因素包括中國人工智慧（AI）模型DeepSeek的發布、美國超大規模資料中心營運商的大規模資本支出以及人工智慧驅動的軟體產業顛覆性變革。

這些因素為投資者進入該板塊創造機會，該板塊增長率依然強勁，但估值較低。在美國，超大規模資料中心營運商的估值溢價已經下降，目前與該板塊其他公司的估值幾乎持平。

在全球範圍內，IT板塊的本益比低於可選消費、必需消費和工業板塊。高盛表示：「科技板塊表現不佳也開始為投資者創造有吸引力的估值機會，因為相對於預期增長，其估值已低於全球整體市場。」

伊朗戰爭的影響提升科技業的吸引力。高盛表示：「鑑於科技業的現金流對經濟成長相對不敏感，且債券收益率的任何上漲都將使該行業受益，因此未來幾個月該行業可能更具防禦性。」高盛指出，儘管估值偏低，但科技業的盈利表現依然強勁。

高盛表示，在標普500指數各行業中，市場普遍預期IT行業的每股收益將增長44%，佔該指數第一季每股收益增長的87%。 高盛還表示：IT行業的盈利預期修正幅度也高於其他任何行業，這導致實際業績與潛在盈利增長之間出現創紀錄的差距。

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