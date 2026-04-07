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貿聯-KY首季業績創歷年最強 3月營收寫單月次高

2026/04/07 16:38

線束大廠貿聯-KY3月營收70.14億元，月增9.8%、年增22.2%，創歷年單月次高。（資料照）線束大廠貿聯-KY3月營收70.14億元，月增9.8%、年增22.2%，創歷年單月次高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）3月營收70.14億元，月增9.8%、年增22.2%，創歷年單月次高，首季營收208.57億元，季增5.4%、年增29.3%，寫歷年最強單季表現。對此，管理層看好AI 基礎設施代表的是長期的工業升級週期 ，同樣的互連技術也支撐著機器人、自動化與智慧製造等新興應用。

貿聯-KY正透過擴展電氣與光學領域的互連能力，為未來更高階的光學產品做準備 ，同時專注於營運上的執行與製造能力，目標超越歷次轉型的成果，
。集團近年深入布局矽光子與共封裝光學（CPO）等關鍵技術，主要是看好AI與資料中心對頻寬、延遲與功耗的要求持續提升，光學互連將成為下一個世代的主流解決方案。

貿聯-KY現階段已透過策略性併購進一步補強光學互連技術，提升在未來資料中心架構中的戰略地位，目標從傳統零組件供應商，轉型為具備系統整合能力的關鍵合作夥伴。法人指出，該公司去年稅後淨利90.05億元、年增104.8%，每股盈餘（EPS）46.57元，大賺超過4個股本，今年在下游積極拉貨之下，營運成果可望更上一層樓。

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