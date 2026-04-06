伊朗資金命脈最大石化設施遭轟炸 「能源戰爭」擴大升級

伊朗法爾斯通訊社報導，今天清晨位於沿海城市阿薩盧耶的南帕爾斯（South Pars）石化綜合設施發生一系列強烈爆炸，反映出該地區不斷升級的「能源戰爭」的範圍正在擴大。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據《以色列時報》報導，以色列國防部長卡茨（ Katz ）稱，以色列空軍不久前襲擊了伊朗「最大的石化設施」。伊朗法爾斯通訊社報導，今天清晨，位於沿海城市阿薩盧耶的南帕爾斯（South Pars）石化綜合設施發生一系列強烈爆炸，反映出該地區不斷升級的「能源戰爭」的範圍正在擴大。

卡茨在一份聲明中證實了這次襲擊，稱以色列國防軍「剛剛對伊朗最大的石化設施，位於阿薩盧耶的石化設施進行了強力打擊。該設施是伊朗石化產品的主要生產基地，約佔該國石化產品總產量的50%。此前，以色列國防軍上週襲擊了伊朗的第二個主要設施。」

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他表示，這兩個設施「加起來約佔伊朗石化產品出口的85%，但目前已經停用，不再運作」。他說：「這對伊朗政權來說是一次嚴重的經濟打擊，損失高達數百億美元。」

卡茨表示，石化工業是伊斯蘭革命衛隊和伊朗軍事建設「活動融資的核心引擎」。他還表示，以色列國防軍已接獲指示，「繼續全力打擊伊朗政權的國家基礎設施」。

美國川普政府採取明確的軍事策略，目標是石油和天然氣設施及相關基礎設施。這些設施是伊朗革命衛隊維持其軍事能力和區域影響力的基石。華府認為，摧毀這些設施將削弱伊朗的戰爭機器，並降低其支持跨國民兵組織的能力。

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