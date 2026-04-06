伊朗戰爭引爆全球供應鏈危機！亞洲首當其衝 美國也難逃一劫

由於伊朗封鎖荷姆茲海峽，導致油價飆升和原油短缺問題日益嚴重，亞洲首當其衝，美國也難逃一劫。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，伊朗戰爭爆發逾1個月後，由於伊朗封鎖荷姆茲海峽，除了導致油價飆破每桶100美元和原油短缺問題日益嚴重，更有可能演變成更糟糕的情況，即幾乎所有物資都短缺。

伊朗戰爭阻礙了荷姆茲海峽的石油和天然氣運輸，導致全球供應量減少了約五分之一。這種中斷不僅推高了燃料價格，還導致用於生產鞋子、衣服和塑膠袋等日常用品的石化產品供應吃緊。

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隨著塑膠、橡膠和聚酯纖維等材料價格上漲，這種壓力正蔓延至消費市場的各個角落。目前，亞洲所受到的影響最為明顯，亞洲製造業占全球生產的一半以上，並且高度依賴石油和其他大宗商品的進口。

在南韓，由於民眾恐慌性搶購垃圾袋，政府已鼓勵活動主辦單位盡量減少一次性用品的使用。在日本，石油危機引發了各界擔憂，由於血液透析所需的塑膠醫用導管短缺，慢性腎衰竭患者可能無法獲得治療。馬來西亞手套製造商表示，生產橡膠乳膠所需的石油副產品短缺，正威脅全球醫用手套的供應。

顧問公司「協力管理諮詢」（Dezan Shira & Associates）商業情報主管馬丁 （Dan Martin）表示，這種情況很快就會蔓延到各個領域：啤酒、麵條、晶片、玩具、化妝品，這是因為塑膠瓶蓋、板條箱、零食袋和容器越來越難買到，石油和航運中斷會迅速蔓延到石化產品和消費品行業。

大宗商品和製造業的動盪正推高全球通膨，並抑制經濟成長。製造商需要支付更高的能源和原物料成本，這擠壓了利潤空間，並開始推高消費者物價。燃油成本上漲擾亂了旅行和物流，而來自中東的其他原料（例如化肥和氦氣）供應緊張，可能導致食品和電子產品價格上漲。

國際貨幣基金（IMF）6日在一篇文章中寫道：「在許多經濟體因應衝擊能力有限的情況下，我們面臨著如此複雜的溢出效應。儘管伊朗戰爭可能以不同的方式影響全球經濟，但所有路徑都會導致物價上漲和經濟成長放緩。」

亞洲是第一個感受到燃料危機衝擊的地區，如果中東無法生產或輸出石油和其他資源，亞洲此刻的供應問題對世界其他地區來說將是個不祥之兆。

摩根大通分析師上週發布研究報告指出：「與COVID-19疫情期間的斷鏈危機非常類似，這種衝擊是陸陸續續地發生的，而非同時發生，而滾動式供應中斷正在向西蔓延。」

美國也很難逃過能源危機的衝擊。自伊朗戰爭爆發以來，進口尿素價格上漲了約三分之一，美國農民的化肥成本已經上漲。美國汽車協會（AAA）的數據顯示，全美無鉛汽油的平均零售價已升破每加侖4美元（每公升新台幣33.8元），能源專家狄哈恩（Patrick De Haan）表示，若荷姆茲海峽無法在短期內恢復通行，美國汽油價格可能在1個月內突破每加侖5美元（每公升新台幣42.3元），創歷史新高。

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