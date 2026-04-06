以為女兒只是帶孫回家探親 「1決定」讓7旬老夫妻退休生活全都涼了

日媒以真實案例揭示，幫助家人並非錯誤，但若缺乏制度與規劃，最終恐演變為危機。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一場回家探親，竟成壓垮晚年的引爆點。日本一對70多歲夫妻，原本依靠每月約24萬日圓（約新台幣4.6萬元）的年金過著簡單安穩的晚年，卻在女兒與外孫突然決定長住後，生活瞬間失控，晚年存款被吞噬、居住空間被佔據，連喘息都變成奢侈，家庭經濟與生活節奏瞬間失衡。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，73歲正雄（化名）在60歲時從大型製造業退休，之後再就業一直工作到65歲才真正退休，71歲妻子和子（化名）也在68歲時結束了她的兼職工作。兩人月領約24萬日圓（約新台幣4.6萬元）年金，在60歲還清房貸後，日常開銷約21萬日圓（約新台幣4萬元），每月尚有約3萬日圓（約新台幣5739元）餘裕，雖然不富裕，但足以維持兩人平穩生活。夫妻倆每天喝咖啡、散步、偶爾旅行，享受著屬於自己的「小確幸」。

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然而，這樣的生活在去年春天出現轉折。41歲的大女兒美穗（化名）帶著孫子返家探親，原本只是短暫停留，卻遲遲沒有離開跡象。不僅如此，家中開始陸續收到大量紙箱，生活用品逐漸堆滿客廳空間。

直到某天，正雄忍不住詢問女兒何時會離開家裡，才得知驚人真相，原來她已無力負擔房租，甚至完成轉學手續，打算長期同住。那一刻，正雄及和子都啞口無言。

原來，美穗離婚後獨自撫養孩子，每月僅靠約12萬日圓（約新台幣2.3萬元）收入與3萬日圓（約新台幣5739元）扶養費生活，但光是房租就高達7.5萬日圓（約新台幣1.4萬元），加上生活開銷長期入不敷出，信用卡債務更累積至約80萬日圓（約新台幣15萬元）。最終，她選擇回到父母家「暫住重整」。

面對女兒低頭請求，夫妻倆難以拒絕，但現實壓力迅速浮現。和子無奈表示「孫子很可愛，女兒也很辛苦，但這樣下去，我們的老後會先撐不住。」正雄夫妻原本僅存約800萬日圓（約新台幣153萬元）存款，也開始被迫逐月動用。

專家強調，幫助家人並非錯誤，但若缺乏制度與規劃，最終恐演變為危機。在高齡社會下，如何在親情與現實之間取得平衡，已成為許多家庭不得不面對的課題。

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