LNG供應風險升溫 台電找「舊兵」5月洽購台塑麥電

經濟部責成台電洽購麥電。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕本報5日獨家報導，台電將啟用台塑麥寮1、3號機組。台電今（6）日證實，因國際戰事帶來能源供應不確定性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠1、3號機組，台電預計5月洽購麥電。台電表示，短期調度麥寮電廠，台電全年用煤量仍不會超過去年水準。

台電說明，政府全力調度天然氣，目前國內供氣充足，各發電機組皆依既定排程操作發電。但中東戰事持續影響國際能源供應，國際重要天然氣設施受戰火波及且短期內復產困難，加劇液化天然氣（LNG）的供應風險。

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考量國家能源安全，包含日本、南韓、德國、泰國及菲律賓等國，紛紛採取調整發電結構、提高燃煤發電的緊急措施，以因應天然氣供應風險，及降低高價天然氣對電價及民生衝擊。

台電表示，中東戰事前景未明，為協助中油增加後續天然氣調度彈性，參考鄰近各國普遍做法，短期增加燃煤發電。台電5月起短期洽購麥電機組電力因應，但全年用煤量仍不會超過去年水準。

台電說明，民營麥寮電廠1號與3號機目前均有操作許可及電業執照，依法可運轉，且已裝設濕式靜電除塵器等環保改善措施可進一步降低空污排放。台電將與地方政府保持密切溝通，並持續關注國際能源情勢變化，滾動調整應變策略，確保國人用電需求。

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