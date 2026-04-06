各國央行黃金囤積速度加快 最大買家和拋售國家曝

2月全球央行淨買進19噸黃金，從1月的低迷狀態反彈。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據世界黃金協會的數據，受最大買家波蘭積極買入和新興市場買家群體擴大的影響，各國央行2月份的黃金囤積速度加快，與此同時，俄羅斯成為今年迄今為止最大的黃金賣家之一。

2月全球央行淨買進19噸黃金，從1月的低迷狀態反彈，但仍低於2025年2月平均每月26噸的水準。2026年至今，各國央行已增持25噸黃金，僅為去年同期50噸的一半，顯示各國央行在增持黃金時可能採取謹慎的價格敏感策略。

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波蘭國家銀行是2月黃金市場的領頭羊，增加20噸黃金，推動當月的大部分黃金交易。這使得該行的黃金儲備增加至570噸，黃金佔總儲備的31%，該行正朝著央行設定的700噸目標邁進。

烏茲別克繼續維持持續的黃金囤積，連續第五個月淨增加8噸黃金，使其黃金儲備達到407噸，佔其總儲備的88%。馬來西亞國家銀行連續第二個月增持黃金，增持2噸，使今年迄今的增持量達到5噸。捷克國家銀行的黃金儲備已連續36個月穩定成長，目前持有量為75噸，佔其儲備的7%。

中國人民銀行連續第16個月增持黃金，黃金儲備增至2308噸，相當於總儲備的10%。

在黃金囤積潮再度抬頭的背景下，俄羅斯轉而拋售黃金。報告顯示，俄羅斯和土耳其2月黃金儲備降幅最大，其中俄羅斯當月拋售了6噸黃金。從年初至今的央行活動圖表來看，俄羅斯聯邦明顯處於淨售金行列，凸顯了其作為2026年迄今官方部門最大黃金賣家之一的地位。

根據世界黃金協會的計算，土耳其2月黃金儲備減少8噸似乎主要與國債持有量的變化有關，而非純粹的央行儲備拋售。

越來越多的非洲中央銀行也開始將黃金作為戰略對沖工具。烏干達銀行兩年前啟動一項國內黃金購買計劃，計劃於2026年3月開始積極購買；其目標是在3月至6月期間從國內小型、中型和大型黃金生產商處購買至少100公斤黃金。

儘管2026年初各國央行黃金儲備成長較去年放緩，但囤積黃金的趨勢似乎已成定局。報告總結道，2月份「似乎表明，在1月份的平靜之後，各國央行的購金行為出現反彈，凸顯各國對黃金在儲備中作用的重視」。

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