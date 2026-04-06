油價狂飆衝擊經濟成長，法人看台灣GDP最多下修0.9個百分點。（擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕國際油價飆漲，引起塑膠袋之亂，企業更害怕限電。根據最新法人預估，若全年國際油價都在每桶100美元之上，預估最多拖累今年台灣GDP（國內生產毛額）成長率0.9個百分點；值得慶幸的是，多數研究機構今年首季即陸續大幅調升今年GDP數字由5%上修至8%以上，今年台灣GDP仍能有不錯的數字。

針對台灣今年經濟成長展望，元大投顧最新報告顯示，今年台灣GDP成長率由5.3%上修至8.72%，不過，美伊緊張局勢升溫，高能源價格將是常態，但斷供才是風險。

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元大投顧分析，伊朗危機導致荷姆茲海峽封鎖，對台灣經濟有三大影響，包括國際油價飆漲、石化原料缺料、缺電風險；最基本的影響就是生產與運輸成本遽增、國內物價上揚、全球終端市場需求下滑，導致侵蝕企業利潤、民眾消費力減弱、衝擊台灣出口動能。

但風險最大的兩種情況，則是石化原料斷鏈，影響中下游塑化、紡織等相關產業，以及天然氣斷供，全國工業與民生出現限電或停電危機，此舉恐重創科技業產能。

元大投顧根據2021年投入產出表估算，若油價上漲10%，將拖累GDP成長率0.36個百分點。預估今年國際油價每桶由60美元上升至85美元，考量政府雙平穩機制、專案平穩機制、貨物稅減徵等，全年油料費將上漲12%，估拖累GDP成長率0.43個百分點；若極端情況全年國際油價每桶上升至100美元，估計油料費將上漲18%，將拖累GDP成長率0.65個百分點。

國際原油大漲，全球經濟成長力也下滑，透過間接效果將分別拖累台灣經濟成長率0.15、0.25個百分點。因此，元大投顧預估，合計直接與間接效果，在原油每桶85美元、100美元兩種不同情境下，對台灣經濟成長率分別影響為0.58、0.9個百分點。

值得慶幸的是，元大投顧預期台灣上市公司今年全年營收突破55兆、創歷史新高，將推動非經常性薪資，直接轉化為強勁的消費動能；同時，股市成交量屢創新高，帶動金融服務消費動能，此外，股市的財富效果也對消費動能有所挹注。

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