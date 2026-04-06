OpenAI管理層異動，多位高階主管職務調整與暫離崗位。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI近期出現高層人事重大調整，包括公司營運長轉任新職，2名核心主管則因健康因素請假。而這一系列人事變動，發生在該公司可能最快於今年進軍華爾街上市的重要時刻。

根據《彭博》取得的內部備忘錄，長期擔任OpenAI營運長的萊特卡普（Brad Lightcap）將改負責特殊專案，並直接向執行長阿特曼（Sam Altman）匯報。他未來的重點之一，是推動與私募基金合作成立的合資事業，擴大企業軟體銷售。

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在人事異動方面，公司行銷長魯奇（Kate Rouch）為專心治療癌症將卸任，並計劃未來在健康允許下，以較精簡的角色回歸。同時，負責AGI發展與核心營運的西莫（Fidji Simo），也將因神經免疫疾病暫時休假數週，之後回到原職。

報導指出，上述一系列人事調整正值OpenAI關鍵節點，公司一方面籌備可能的首次公開募股（IPO），另一方面才剛完成1220億美元（約新台幣3.9兆元）募資、市值達8520億美元（約新台幣27.2兆元）。同時，OpenAI也積極開拓收入來源，例如在ChatGPT中測試導入廣告。

OpenAI在一份聲明中表示，公司擁有一支強大的領導團隊，目前團隊仍專注於3大核心目標，分別為推進前沿研究、擴大全球近10億的用戶群，以及深化企業應用發展，並強調公司已做好充分準備，確保營運延續性與發展動能。

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