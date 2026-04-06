荷包殺手！廚房5大吃電怪獸1次看。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕每次收到電費帳單時，你是否曾對帳單上的金額感到驚訝？其實廚房裡的一些電器可能比你想像更耗電，美媒報導，不僅需一直插著電源的冰箱，其耗電量不低外，烤箱、洗碗機等電器產品，併列廚房5大吃電怪獸。

《Chowhound》報導指出，廚房些電器產品需要一直插著電源，例如冰箱或冷凍櫃，但其他電器，特別是智慧電器，插著電源其實正在不知不覺中增加你的電費，而以下5種電器產品是廚房最耗電的電器。

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冰箱

冰箱可以說是廚房裡最不可或缺的電器。但缺點是，它也是家裡運作成本最高的電器之一。根據美國能源資訊署統計，冰箱每月約消耗家庭總用電量的7% 。如果你的冰箱不是節能型的，那麼它消耗的電量很可能比你預想的要多得多。

無論您的冰箱類型如何，都有一些方法可以幫助降低能耗。將冰箱冷藏室溫度保持在華氏37度到40度（約攝氏2.8度至4.4度）之間，不要低於這個溫度。將冷凍室溫度保持在華氏0度。務必檢查冰箱和冷凍室的門是否完全關閉，不要讓冰箱門長時間敞開，否則冰箱需要超負荷運轉才能維持溫度。

冷凍櫃

和冰箱類似，如果你家廚房或其他地方有冰櫃，它很可能24小時運作。雖然冰櫃的耗電量不如冰箱，但每月電費仍可能高達6.64美元左右，遠高於這份清單中其他耗電量較低的電器。與其同時運行1台小型冰箱和1台大型冰櫃，不如投資1台容量更大的冰箱冷凍一體機，這樣最終會更節能。

烤箱和電爐灶

烤箱和爐台在能源消耗方面略有不同，雖然它們消耗的能源相當多，但它們不像冰箱和冰櫃那樣24小時運轉。而且，電烤箱和爐台組合比燃氣烤箱和爐台組合消耗的能源更多。

洗碗機

洗碗機耗電量不低，其功率與電爐灶相仿，但低於烤箱，但它並非全天候運轉。與手洗碗盤相比，洗碗機用水量更少，因此更節能。但要注意的是，這假設您的洗碗機比較新。如果您的洗碗機是2013年後生產的，並且獲得了能源之星認證，或者至少提供節能洗滌程序，那麼就無需手洗碗盤了。

為了進一步降低洗碗機的能耗，您可以選擇跳過烘乾階段，改為手動擦乾餐具。烘乾階段每次洗滌週期大約消耗400到800瓦的功率。

若要降低電費，平時最好盡可能拔掉電器插頭。報導指出，當這些電器插著電源運作時，它們究竟會消耗多少能源呢？小型家電中最耗電的電器之一就是氣炸鍋。氣炸鍋每月耗電量在800 到 2000 瓦之間，至於微波爐平均每月耗電量在600到1000瓦之間。

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