抓到了！外媒爆中國派船載化學品前往伊朗 恐怖用途曝光

外媒指出，載有用於飛彈燃料的中國化學品船隻，已抵達伊朗。圖為伊朗阿巴斯港附近海灣。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英國《每日電訊報》披露，載有用於飛彈燃料的中國化學品船隻，已抵達伊朗，引發人們對北京支持伊朗政權的質疑。經專家審核，這些船隻可能運輸足夠製造數百枚飛彈的高氯酸鈉（sodium perchlorate）。

《每日電訊報》對航運數據的分析顯示，自中東戰爭爆發以來，已有4艘懸掛伊朗國旗且受到制裁的船隻停靠在伊朗港口。據船舶追蹤和海事分析提供商 MarineTraffic 稱，3月4日另一艘船在伊朗水域附近海域。

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報導指，據信這些船隻運載高氯酸鈉，這是一種用於生產飛彈固體燃料推進劑的前驅材料，這些船隻從珠海高欄港出發，該港口擁有中國一些最大的液體化學品儲存碼頭。經專家審核表明，這些船隻可能運輸了足夠製造數百枚飛彈的高氯酸鈉。

曾在美國財政部負責中東制裁工作的馬萊基（Miad Maleki）表示，這無疑表明伊朗正在拼命試圖補充火箭和飛彈燃料，並解決庫存短缺問題。他說，由於正處於直接衝突之中，他們急需這些化學物質，預計伊朗現在會大量進口這些化學品。

專家表示，中國可能會走得更遠，甚至可能允許透過巴基斯坦進行陸路運輸，巴基斯坦在北京的支持下獲得核武器，近年來對美國的態度變得越來越敵對。

華盛頓智庫卡內基國際和平基金會高級研究員卡登（Isaac Kardon）說，我們沒有有效的機制來限制這些原材料的流動，無論它們是用於武器系統、能源還是藥品生產。這是一個真正的戰略問題，「中國在這方面的膽大妄為甚至超出我的預期。

卡登表示，「美國是否也想藉此機會對抗中國？這是中國正在冒的險，我想答案是否定的。」他強調，這是一場貓捉老鼠的遊戲，但是老鼠的數量太多了。

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