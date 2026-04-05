台灣好野人資產擺哪裡？首位不是ETF！43％放存款！

銀行高資產客戶數一年來大增萬人、仍偏好「現金為王」。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據金管會最新數據，到今年2月底，無論是高資產客戶數量、管理資產規模（AUM）或累計交易金額，皆呈現大幅度的跳躍式成長，顯示出台灣富豪階層的驚人財力與投資需求。其中銀行客戶數一年來大增萬人、仍偏好「現金為王」，高達42.7%的資產停泊在「存款」；證券高資產客戶則以複委託大舉進軍海外市場，永豐金證券、國泰證券與兆豐證券穩居累計交易量前三大。

高資產客戶須具備新台幣1億元以上之財力證明。到今年2月底，銀行高資產客戶數已來到2萬2199人，較去年同期1萬2617人，大幅增加近萬人；高資產客戶的總AUM也從1兆4852億元快速攀升至2兆3044億元，資產規模增長幅度驚人。

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另銀行高資產客戶在投資商品的配置比重上，即便市場投資工具多元，仍展現出保守且穩健特質，高達42.7%的資產停泊在「存款」，其次依序為「基金」佔17.1%、「債券」佔14.4%、「保險」佔11.9%，而「境外結構型商品」則佔7.4%，這顯示出現金與固定收益型產品，仍是銀行高資產客戶的資產配置核心。

證券商高資產業務自2020年開辦該業務以來，目前總計核准10家證券商辦理高資產客戶業務，到今年2月底，累計高資產客戶數達1791人，較去年（1184人）增加了51%；累計交易金額則來到4791億元，較去年同期的2869億元大幅成長67%。永豐金證券、國泰證券與兆豐證券穩居累計交易量前三大。

觀察證券商高資產客戶的投資商品管道，「複委託」是券商財管業務的最強引擎，在4791億元的累計交易金額中，複委託高達4107億元，占比高達86%，其次為「自營」業務占9%（458億元），「財富管理」僅占5%（226億元）。此外，近一年透過複委託買賣海外債券的金額達到135億元，反映出高資產客戶積極透過券商布局海外固定收益商品的熱度。

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