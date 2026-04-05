新基金募集潮湧現! 投信搶推多檔ETF新品。（記者張慧雯）

〔記者張慧雯／台北報導〕新基金（含ETF）募集潮一波接著一波!各投信幾乎都卯足全力推出不同產品，自4月開始首先是「中信美國數據中心及電力ETF基金」（009819）登場，緊接著有元大納斯達克精選（009820）、野村臺灣策略高息主動式ETF基金（00999A ）、統一台股升級50主動式ETF（00403A），合庫AI電力創新多重資產證券投資信託基金則選在5月募集。

中國信託投信預計推出「中信美國數據中心及電力ETF基金」，鎖定「算力」與「電力」兩大主題，強調在科技巨頭傾全力擴大資本支出的AI軍備競賽中，唯有掌握「大腦」與「心臟」，才能在這場基建革命中拔得頭籌，預計4月7日起展開募集。

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至於元大投信則看好科技趨勢引領股市成長，推出「元大納斯達克精選」，預計4月8日至14日募集。元大投信指出，「元大納斯達克精選」ETF追蹤「納斯達克100增強成長指數」，是在納斯達克100指數建構上加入研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率、每股獲利成長率四大指標，更可望篩選出領漲個股，指數成分股也從100檔減少為30檔，放大強勢股對績效的貢獻度。

野村投信也宣布第三檔主動式ETF「野村臺灣策略高息主動式ETF基金（00999A ）」預計4月13日至16日募集。野村投信認為，主動式高息ETF有三大優勢，第一，股利現金流能在回檔期提供一定緩衝，第二，主動選股與權重調整可因應景氣與利率週期，避開對油價、運能擁塞高度敏感族群，第三，透過紀律再平衡與風險預算，強化投組耐震度，將短期波動轉化為中長期佈局契機。

統一台股升級50主動式ETF則是以市值前50大企業為基底，並以市值前51-200大企業為主要增強選股池，精選50檔個股組成投資組合，募集繳款期為4月22至24日。

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