阿聯不忍了！港媒爆伊朗經濟命脈被砍斷 北京中鏢

阿拉伯聯合大公國遭伊朗襲擊。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》4日披露，阿拉伯聯合大公國（阿聯）已開始對伊朗不斷空襲其工業基礎設施的行為進行報復，透過擠壓伊朗的經濟生命線來實現目標，打擊設在阿聯自由貿易區的伊朗所有空殼公司，這些公司被伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）利用，透過新加坡、香港的中間商與中國買家，進行石油和石化產品交易。

報導說，阿聯本週並未採取可能表明局勢升級、超越純粹防禦姿態的全面措施，而是悄悄禁止大多數伊朗人入境或過境。阿聯居住著超過50萬伊朗人，其中許多人與德黑蘭的統治菁英關係密切。

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這些限制措施是透過社群媒體貼文而不是官方管道廣泛傳播，這引起伊朗僑民社群的恐慌，許多人擔心會遭到大規模驅逐。

阿聯當局也開始打擊設在阿聯自由貿易區的伊朗所有空殼公司，這些公司被伊朗伊斯蘭革命衛隊利用，透過新加坡和香港的中間商與中國的買家進行石油和石化產品交易。阿聯國家安全局表示，已摧毀伊朗及其黎巴嫩盟友真主黨透過商業幌子運作的「恐怖網絡」。

專家表示，這類總部位於阿聯的空殼公司（其中許多是貨幣兌換商），長期以來一直被用來洗錢石油和石化產品出口所得，然後以從杜拜進口貼錯標籤的商品為幌子，將美元和歐元輸送給外匯短缺的伊朗國庫。

世界貿易組織的數據顯示，伊朗與阿聯的貿易額在2024年達到最高282億美元（約台幣9024億元），相當於伊朗對外貿易額的22.6%。阿聯超越土耳其，成為伊朗第二大貿易夥伴，僅次於其主要石油買家中國（貿易額達324億美元，約台幣1.03兆）。

常駐巴黎的政治經濟學家兼波灣問題專家莫吉爾尼基 （Robert Mogielnicki） 稱，阿聯最近的舉措證明「對現狀並不滿意」，正在探索如何透過有針對性的措施來應對。

報導還說，阿聯官員也強烈遊說美國採取軍事行動，解除伊朗對荷姆茲海峽的封鎖。去年，阿聯透過該海峽進行超過 1 兆美元（約台幣32兆）的非石油貿易，使其成為中東最大的商業中心。

專家認為，儘管切斷阿聯與伊朗的經濟命脈存在政治風險，但這些資金流動對阿布達比的經濟意義並不重大。日內瓦高級國際關係及發展研究學院的伊朗問題專家薩貝特（Farzan Sabet）直言，鑑於阿布達比的財富以及杜拜作為中東發展的關鍵角色，阿聯完全有能力切斷與伊朗的聯繫。

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