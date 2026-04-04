台積電入列！外媒點名「現在就買這2檔」 十年後會感謝自己

外媒指出，這2檔現在沒買進，十年後你會後悔。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，如果你擔心AI會吞噬數位世界的一切，那麼投資組合中值得關注的方向，可能是實體世界的工業公司，或是AI浪潮的供應鏈企業。以下這2檔值得在2026年布局，避免10年後錯失成長機會。

台積電（TSMC）

AI的發展離不開電腦晶片，這也是為什麼領先的研究機構OpenAI近期從投資人募得超過1000億美元資金，用於採購內部晶片及擴展與Amazon等雲端服務商的合作。而在整個晶片供應鏈中，幾乎所有需求最終都會回到一家公司，就是台積電。

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無論亞馬遜是向輝達購買晶片，還是自行設計晶片，實際負責生產的仍是台積電。該公司在先進半導體領域具備領先地位，甚至可說接近壟斷，因為其技術已遠遠領先競爭對手如Intel。最新一季營收以美元計年增20%，今年1月成長37%、2月成長22.2%。隨著AI支出持續爆發，對台積電製造能力的需求也將同步增加。

台積電正積極擴展在美國的布局，長期投資金額高達1650億美元。其近似壟斷的地位，使台積電能以較高價格銷售產品，2025年第4季營業利益率達54%，甚至優於多數軟體公司，同時進行全球最先進的製造作業。

目前台積電本益比約為32倍，稱不上便宜。但若你相信AI革命，未來十年晶片支出將大幅提升，而這些需求多數將流向台積電，帶來長期成長空間，使其成為「10年後會後悔沒買」的股票之一。

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）

另一個成長速度不如AI快，但同樣不易被AI取代的產業，是國防承包。該領域的龍頭之一為洛克希德馬丁，其核心業務包括F-35戰鬥機、飛彈防禦系統，以及太空部門。太空業務不僅涵蓋軍事應用，也與NASA等機構合作進行探索與科研任務。

國防合約通常長達數十年，使F-35等專案成為穩定的現金來源。此外，在全球衝突升溫的背景下，公司正被要求提升飛彈防禦等產品的產能。例如，其PAC-3攔截飛彈的年產量將從600枚提高至2000枚。

同時，洛克希德馬丁也將參與總預算達1850億美元的「金穹」（Golden Dome）計畫，加上其在太空領域的布局，未來十年具備多元成長動能。目前公司在手訂單創下1940億美元的歷史新高。

相較之下，洛克希德馬丁的成長速度可能不如台積電，但其預估本益比約為20倍，估值較低。穩定的國防合約與多元需求，有望支撐其未來十年的獲利成長，適合長期投資人布局。

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