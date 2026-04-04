71歲阿北一生苦存1720萬養老卻超後悔 崩潰喊「後悔存太多錢了」

日媒以真實案例揭示，在規劃退休生活時，應同步考量社交活動與心理需求。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人將「充足的退休金」視為安穩晚年的關鍵，然而，日本一名71歲阿北一輩子拚命存錢，苦存約9000萬日圓（約新台幣1721萬元）金融資產、生活無虞，卻在老後換來無盡孤獨與空虛，後悔嘆「自己可能存得太多了」，日媒以真實案例揭示，只顧累積財富，可能讓晚年付出更沉重代價。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，現年71歲、獨居的松永太郎（化名）曾在食品公司工作多年，65歲退休。累積擁有約9000萬日圓（約新台幣1721萬元）金融資產，每月年金約領15萬日圓（約新台幣2.8萬元），經濟狀況穩定。儘管如此，他坦言「金錢上沒有不安，但這樣的生活未必稱得上幸福。」

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身為獨生子，他說從40多歲起，自己就特別注重存錢。平日自備簡單午餐，避免外食，也鮮少參加社交活動，以降低支出。假日外出頻率低，記帳與節省開銷成為生活重心。長期的節約習慣，加上投資與繼承，使其累積可觀資產，達到一般認為「足以安享晚年」的經濟條件。

然而，5年前雙親相繼辭世，成為其人生重要轉折點。失去原本穩定的家庭聯繫後，松永逐漸感受到強烈孤獨感。他表示，缺乏親人與朋友的關心，使他產生「彷彿不存在於他人生活中」的感受。沒工作、無親密人際關係的狀態，也讓他與社會連結減弱。在日常生活中，看到他人與家人或朋友相伴的情景，進一步加深其孤立感。

他過去認為「只要有錢，老了就能安享晚年」。然而，現在他真的步入老年，他說他意識到金錢並不是唯一需要的東西，表示「我以前覺得人際關係並不重要。但當我真正獨處時，我感受到的孤獨遠比我想像的要強烈得多。」苦嘆自己「可能存得太多了」忽視生活。

松永的例子反映，老後準備不應僅限於財務規劃。除了資產累積，如何建立人際關係、安排生活內容，同樣影響晚年生活品質。他也坦言，若能重新選擇，會更重視與他人互動及累積生活回憶。

專家建議，在規劃退休生活時，應同步考量社交活動與心理需求，避免在經濟無虞的情況下，仍陷入孤立與空虛的困境。

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