智利櫻桃慘案！2.4萬噸1原因遭中拒收損失51億 只獲賠「這麼多」

初次上稿04-03 23:22 更新時間04-04 07：10

智利櫻桃長年依賴中國市場，嘗到苦果。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃長年依賴中國市場，約9成產量輸中，2025年年初一批輸往中國的櫻桃因馬士基貨輪擱淺，造成船上2.4萬噸的智利櫻桃因品質疑慮，遭中拒收，並在同年3月銷毀，出口商損失1.6億美元（約台幣51.2億），馬士基承諾設立1640萬美元（約台幣5.24億）的責任限制基金，出口商怒告馬士基的賠償計畫違憲，近日遭智利憲法法院駁回，這意味著只須賠1640萬美元，僅約損失的1成。

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綜合外媒報導，2025年1月馬士基貨輪「Saltoro」載運1300多個貨櫃、2.4萬噸的智利櫻桃，在海上擱淺20 多天後，直到2025年2月17日才抵達中國港口，這批櫻桃因品質疑慮遭中國拒收，並在同年3月銷毀，之前估計損失1.2億美元（約台幣38.4億），智利出口商則估計損失達1.6億美元。

此前，馬士基承諾設立1640萬美元（約台幣5.24億）的責任限制基金，遠低於出口商估計的1.6億美元損失。智利7家出口商稱，馬士基為「Saltoro」貨輪擱淺事件造成的損失而設立的賠償計劃違反憲法。近日智利憲法法院法官一致通過，駁回七家智利櫻桃出口商的訴訟請求。該裁決意味著先前設定的1670萬美元的責任限額（約佔被毀貨物實際價值的10%）仍然有效。

智利憲法法院在判決書中闡述維持現行制度的法理基礎，指出海上承運人責任限制制度是國際海商法歷經數百年形成的基石，其立法宗旨在於平衡貨主與承運人的利益，從而穩定全球海運網絡的穩定性及可預期性。

外媒認為，智利憲法法院的判決為出口商樹立一個重要的先例，因為它重申即使在像這樣的重大損失案件中，傳統海事法也適用。雖然受影響的公司只能接受有限的賠償，但憲法法院的裁決重申優先考慮全球海運可持續性制度的有效性，即使這意味著在損失情況下無法獲得全額賠償。

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