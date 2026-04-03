一場非洲邂逅讓ESG變商機！催生「全球最熱賣」護手霜

歐舒丹創辦人Olivier Baussan一趟非洲之行，與布吉納法索當地婦女建立合作關係，成為公平貿易的先行者，乳油木與杏仁系列為品牌兩大熱賣產品線。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕提到歐舒丹（L'Occitane）「乳油木護手霜」，相信多數人並不陌生，根據官方統計，全球平均每3秒就售出一條，這款長銷全球的明星商品，背後起點卻來自一場看似偶然的非洲旅程。

1981年，創辦人Olivier Baussan在西非發現被譽為「女性黃金」的乳油木果油，並未循傳統中盤採購體系，而是直接與Burkina Faso當地婦女合作，以公平價格收購原料，建立起品牌早期ESG供應鏈的雛形。從最初僅10餘位女性參與，到如今擴展至超過6000人規模，歐舒丹不只是採購原料，更透過價格保障與技術支持，實質提升當地女性的經濟地位，成為美妝產業中少見將永續與供應鏈深度整合的案例。

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這項以永續採購與女性賦權為核心的策略，後續於2009年取得公平貿易認證，也在1993年催生出品牌經典產品「乳油木護手霜」，成為品牌辨識度最高的經典商品，至今仍維持20%乳油木果油的配方比例，承載ESG理念與品牌資產。

此外，歐舒丹另一條同樣具代表性的產品線，則來自法國普羅旺斯的杏仁產業。杏仁樹需歷時六年才能結果，使原料本身具有高度稀缺性。品牌採取「整顆利用」策略，從果殼到果仁全面運用，實踐零浪費理念，同時也投入長期復育計畫，至今已在南法種植超過17,000棵杏仁樹，讓一度消失的杏仁產業重新回到地方經濟體系中。

其中，此系列中的「杏仁沐浴油」不僅在Amazon與Sephora蟬聯銷售榜首，在歐美市場多次登上身體清潔類銷售第一名，其結合沐浴、刮鬍與潤膚三合一使用情境，擴大產品受眾至男性族群，更因為其「公平貿易」與「B Corp」認證，成為追求永續的高端消費者的首選。

歐舒丹近期同步推出新一代杏仁系列產品，「杏仁極緻柔膚沐浴油」（250ml／1180元）採用獨家油轉乳技術，油狀質地遇水即轉為柔潤乳狀，結合天然植物潔淨因子，在清潔同時保留肌膚水分；而「杏仁極緻美膚油」（100ml／2280元）則含97%天然來源成分與高達50%杏仁油，強調彈力緊緻與深層修護功效。從乳油木到杏仁，歐舒丹創立50年來向市場成功展示永續與商業結合的成功案例。

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