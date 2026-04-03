舊制勞工基數滿要增退休金，學者建議轉納勞退新制。（資料照）

〔中央社〕勞團盼取消勞退舊制的基數上限以繼續累積退休金，勞動部評估讓舊制勞工能勞退自提，學者認為，取消基數上限對雇主負擔過重，建議讓已達上限勞工轉勞退新制繼續累積退休金。

台灣勞工退休金制度分為新制及舊制，其中舊制勞退依照勞基法計算，勞工工作前15年每滿1年給2個基數，超過15年部分每滿1年給1個基數，最高以45個基數為限；但隨強制退休年齡從60歲延後至65歲，許多舊制勞工在工作滿30年後便觸及45個基數上限，即便繼續工作，退休金也不再增加。

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勞工團體近年呼籲應該取消勞退舊制的基數上限以繼續累積退休金，勞動部則評估讓舊制勞工能勞退自提，透過自行提撥增加退休保障。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁告訴中央社記者，勞團要求雇主負擔退休金，勞動部提出開放勞工自提，這兩者是完全不同的題目，自提本質上是儲蓄，並非雇主法定成本的增加。

但郝充仁也說，若要將舊制基數從45個提高至50個或是取消上限，涉及修改勞基法，若現在修法增加基數，將涉及「溯及既往」到40年前的年資，這在法理上罕見且困難，他認為自提方案若要推行，關鍵在於「稅率優惠」，特別是對高所得的高階主管較具吸引力。

台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆表示，若依照勞團訴求，直接取消退休金基數上限或提高至50個基數，一次性成本增加過大，勢必引發企業反彈。

辛炳隆建議，要增加舊制勞工的退休金，可在勞工舊制基數滿45個後，將繼續工作的服務年資轉納「勞退新制」，繼續由雇主按月提撥6%退休金。

辛炳隆認為，這也與現行雇主聘用已退休勞工仍須由雇主按月提撥6%退休金的精神一致，雇主分期負擔較輕，勞工也能實質增加退休金。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，政府評估開放舊制自提是好事，能讓勞工透過政府穩健的投資收益累積財富，但這只是多一個選擇，退休金本應是雇主的法定成本，政府不能「做半套」，只叫勞工自己存錢。

何政家強調，以現在物價估算、現在退休金制度難以維持勞工老年基本生活，除了勞退舊制勞工應增加退休金外，政府也應調高新制雇主提撥率或是增加投資保證收益等，或重啟類似勞退新制上路初期的「五年轉銜期」，讓舊制年資結清轉入新制個人帳戶等，才能真正解決老年貧窮問題。（編輯：管中維）1150403

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