好市多「最雷」零食曝光！測試員評：味道寡淡、還有化學味

好市多「最雷」零食曝光！測試員評藍莓乾味道寡淡、還有化學味。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）科克蘭（Kirkland）對許多消費者來說，具有其他自有品牌所不具備的吸引力，然而，Costco並非完美無缺，即使是聽起來很誘人的零食，有時也會令人失望，根據美媒實測，藍莓乾被評為最雷零食，測試員形容其「味道寡淡，略帶甜味，還有點化學味」，不值得購買。

《mashed》報導，好市多雖然有很多美味又實惠的選擇，但遺憾的是，也有一些不盡人意，在我們的測試員對科克蘭品牌零食進行實測後，結果藍莓乾墊底，其主要原因在於零食最重要的因素莫過於味道，而這些藍莓的味道實在令人失望。

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評測員形容它們「味道寡淡，略帶甜味，還有點化學味」，完全沒有人們期待的那種新鮮果香。

雖然這款零食看起來似乎對身體有益，但從健康角度來看，它也乏善可陳，每3分之1杯的量就含有每日建議攝取量3分之1的添加糖和12%的碳水化合物，而蛋白質含量卻幾乎為零，維生素和營養成分也少得可憐，僅有的半克脂肪和10%的膳食纖維含量，算是它唯一的亮點。

不過，對於想在Costco淘到物美價廉零食的乾果愛好者來說，希望仍然存在，如芒果乾或蒙特莫倫西櫻桃乾都是不錯的選擇，這兩種都是季節性和地區性產品，並非所有門市或全年都有供應，另Costco的蔓越莓乾也物超所值。

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