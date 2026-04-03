SpaceX上市倒數 目標市值超過2兆美元

知情人士透露，SpaceX已將IPO目標市值提高到2兆美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX正在準備有史以來規模最大的IPO（首次公開發行），這家全球最有價值的新創已將IPO目標市值提高到2兆美元（約新台幣64.11兆元）。

《彭博》報導，知情人士指出，這家火箭、衛星和人工智慧公司及其顧問正準備在未來幾週的會議上向潛在投資人公佈公司IPO的預期市值。這些所謂的「試水溫」報告可能包含更多細節，以佐證這項預測。

請繼續往下閱讀...

如果SpaceX的市值超過2兆美元（約新台幣64.11兆元），這代表在短短幾個月內，SpaceX市值將增加近3分之2。《彭博》在今年2月報導稱，SpaceX收購馬斯克的xAI後，合併後的公司市值達1.25兆美元（約新台幣40.06兆元）。

若是SpaceX確實達成目標，這家公司的規模將成為標普500指數當中第6大，僅次輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、Alphabet、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）。這也代表SpaceX的規模將超過美股7巨頭當中的Meta和馬斯克自己的特斯拉（Tesla）。

《彭博》週三（1日）報導也揭露，SpaceX已秘密提交IPO申請，上市時間可能在6月。如果SpaceX完成上市，將成為今年潛在3大IPO當中的第一家公司，搶先OpenAI和 Anthropic一步，這兩家公司的聊天機器人是SpaceX子公司xAI旗下Grok的競爭對手。

據報導，SpaceX上市將籌集高達750億美元（約新台幣2.40兆元）的資金，如此規模將遠超史上最大IPO沙烏地阿美在2019年的290億美元（約新台幣9295.95億元）。SpaceX計劃利用這筆資金來實現馬斯克在太空建設AI資料中心和在月球上建工廠的願景。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法