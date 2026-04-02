買爆自由鳳梨！台灣鳳梨外銷99％全被日本掃光

日本是台灣鳳梨外銷最大市場。（農業部提供）

〔財經頻道／綜合報導〕中國在2021年突然以檢驗出「介殼蟲」為藉口，暫停台灣鳳梨進口後，政府開始推動「自由鳳梨」倡議，協助農民拓展國際市場，成效顯著。根據農業部最新統計，今年前2月台灣新鮮鳳梨出口高達99%輸往日本，金額為71.7萬美元（約台幣2294萬），比去年同期成長11%。

根據本報報導，駐英國公使江雅綺近日在倫敦應邀參與區域安全座談時，以台灣2021年「鳳梨運動」為例強調台灣面臨中共資訊操弄的應對及經濟韌性的重要性。

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她說，經濟韌性的關鍵在於「雞蛋別放在同一個籃子裡」，要達成這一點則需盟友互助合作，這也是外交工作對建立經濟韌性日益重要的原因。

江雅綺舉例，台灣在2020年以前高達9成鳳梨出口皆仰賴中國，2021年中國突然以檢驗出「介殼蟲」為藉口，一夕之間暫停台灣鳳梨進口。消息傳出後，社群KOL紛紛發起「吃爆鳳梨」運動，迅速獲得各界響應，許多餐廳和商家也努力開發新菜單及產品，大幅提高國內鳳梨消費。

她指出，台灣政府接著在國際間推動「自由鳳梨」倡議，積極協助台灣農民拓展國際市場。據2025年的貿易資料顯示，台灣鳳梨出口已有93%輸入日本市場，顯見已翻轉對中國市場的依賴。

最新統計顯示，台灣鳳梨輸日比重持續攀升，根據農業部資料，今年前2月台灣新鮮鳳梨出口金額為72.4萬美元（約台幣2317萬），年增7.4%；出口量為522公噸，年增7.2%。其中，高達99%輸往日本。

今年前2月台灣新鮮鳳梨對日出口額為71.7萬美元（約台幣2294萬），比去年同期成長11%；對日出口量為517公噸，年增12.9%。

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