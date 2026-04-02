繞過伊朗鎖荷姆茲！波灣國家傳密謀「建新管線」計畫曝光

美伊戰爭導致全球能源資產和原物料供應的危機。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在伊朗可能長期控制荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的威脅下，波斯灣國家正重新評估建設替代管線的計畫，以繞過這一條重要航道，確保石油與天然氣出口不中斷。

《金融時報》報導，儘管興建石油管線的成本高且複雜，衝突仍促使各國重新考慮效法沙烏地阿拉伯「東西向輸油管」的計畫。報導指，儘管相關計畫成本高昂、政治上複雜且建設期長，但新管線可能是降低對荷姆茲海峽依賴、減少供應中斷風險的唯一可行方案。

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目前的衝突，凸顯了沙烏地阿拉伯「東西向輸油管」的戰略價值。這條全長約1200公里的管線建於1980年代，當時因擔憂兩伊戰爭期間的「油輪戰」可能封鎖海峽而興建，如今已成為重要生命線，每天可將700萬桶原油輸送至紅海延布港，完全繞過荷姆茲海峽。

一名波灣地區資深能源主管表示，「回頭看，東西管線簡直是神來之筆。」沙國國營石油巨擘沙烏地阿美（Saudi Aramco）Amin Nasser上個月也向分析師表示，這條管線目前是「我們正在積極利用的主要輸出路線」。

沙烏地目前正評估，是否擴大東西管線的輸送能力，或建設新的輸油路線，以將每日1020萬桶的產量更多轉為陸上運輸，減少經由伊朗控制水域的比例。過去，區域內多項跨國管線計畫因成本與複雜性而停滯不前。

不過，大西洋理事會（Atlantic Council）中東計畫資深顧問Maisoon Kafafy表示，「我感受到，討論正從假設性構想轉向實際操作。大家看著同一張地圖，得出了相同結論。」她認為，最具韌性的方案不是單一替代管線，而是建立「多條通道交織的網路」，儘管這也是最難實現的選項。

長遠來看，新管線可能納入更大的貿易路線，不僅輸送能源，也運輸其他商品。其中一個選項是重啟由美國主導的「印度—中東—歐洲經濟走廊（IMEC）」，該計畫將從印度經波灣延伸至歐洲。不過，原方案包含通往以色列海法港的管線，政治上較為敏感。

以色列能源公司NewMed Energy執行長Yossi Abu表示，他相信通往地中海的管線最終會建成，不論終點設在以色列或埃及港口。他指出「各國必須掌握自己的命運。需要的是油管、鐵路等陸上連結，不能讓他人掌控關鍵瓶頸。」

然而，建設新管線仍面臨龐大障礙。若在今日重建類似東西管線，成本至少需50億美元；若是更複雜、跨越多國的路線，成本將達150億至200億美元。此外，安全風險亦不容忽視，包括伊拉克境內未爆彈，以及極端組織活動等問題。然而，建設新管線仍面臨龐大障礙。政治層面的挑戰同樣嚴峻，包括管線的營運權與流量控制，若要建立區域性管線網路，波灣國家必須放下各自為政的政策，加強合作。

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