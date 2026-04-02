能源署完備區塊開發3-3行政契約 年底完成選商目標不變

經濟部能源署於今（2）日辦理行政契約範本草案線上說明會議，說明行政契約範本草案內容，明確風場開發相關之權利與義務，以利業者備標。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部3月27日正式對外公告區塊開發第三期選商機制，能源署於今（2）日辦理行政契約範本草案線上說明會議，說明行政契約範本草案內容，明確風場開發相關權利與義務，以利業者備標。能源署表示，各界會後具體建議，可於4月10日前以書面意見提供能源署，完備區塊開發第三期行政契約。

經濟部能源署說明，3-3行政契約內容配合選商機制納入擴充容量機制，於行政契約納入三方契約概念，明確獲配風場及擴充風場設置內容、主要義務、履行ESG規劃及能源韌性承諾、配合查核、契約變更讓與、契約展延及相關履約義務違約罰則等。

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此外，明確設定一度電新臺幣2.29元保底收購價格，並調整履約保證金採兩段式返還，於業者取得電業執照後1年，返還能源韌性項目外的履約保證金，於完工併聯五年後完成能源韌性查核，得請求返還剩餘履約保證金。

能源署在會中表示，歡迎各界針對3-3行政契約草案提供意見，以利完善行政契約，將綜合各界意見後，儘速公告3-3行政契約範本。

能源署表示，秉持公開透明選商機制持續穩健推動我國離岸風電市場，朝今年完成區塊開發第三期選商之目標邁進，期盼結合優質開發商之量能，攜手共同投入離岸風電開發，落實我國能源轉型及淨零目標。

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