中國購買受制裁國家石油 美國會促川普政府加強打擊力道

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會發布長達41頁的報告，呼籲川普政府對中國購買受制裁國家石油展開全面打擊，包括將港口營運商列入黑名單，並封鎖其複雜的結算網路。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，儘管華府暫時放鬆了對俄羅斯和伊朗石油的制裁，以減輕伊朗戰爭帶來的油價上漲壓力，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會發布長達41頁的報告，呼籲川普政府對中國購買受制裁國家石油展開全面打擊，包括將港口營運商列入黑名單，並封鎖其複雜的結算網路。

該委員會是由跨黨派聯邦眾議員組成，負責調查和制訂各種政策，以因應北京帶來的挑戰。該委員會在報告中警告，必須彌補當前執法方面的漏洞。

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報告引用全球海運數據分析公司 Kpler的數據指出，2025年，中國從俄羅斯、伊朗和委內瑞拉進口的受制裁石油，飆升至每天 260萬桶，約占中國海運石油進口總量的四分之一，西方制裁未能切斷上述國家的收入來源，反而使打了折扣的石油集中在中國手中。

該委員會敦促川普政府，對系統性購買俄羅斯折扣原油的外國煉油廠，是否從事可追究責任的市場操縱行為，展開正式調查。

報告作者擔心，場外交易可能人為壓低了全球基準油價，使得遵守規定的美國煉油廠處於明顯的競爭劣勢。該委員會也建議行政部門制定緊急框架，以在荷姆茲海峽局勢穩定後，與石油輸出國家組織（OPEC）成員國和其他產油國（OPEC+），協調增產事宜。

報告指出：「油價持續走低，將壓縮連結俄羅斯和伊朗與中國買家之間的收入流動，並削弱受制裁石油具吸引力的折扣套利機會。」

報告還敦促川普政府，審查參與上述國家石油貿易結算的中介實體，如貨幣兌換機構和代理帳戶，並建立舉報人獎勵制度。

該委員會也呼籲擴大美國海岸防衛隊的網路團隊，以加強對影子船隊的識別和打擊。影子船隊經常透過操縱自動識別系統數據來規避偵測，自動識別系統是1種海上追蹤系統，可以傳輸船舶的即時位置。

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