政院拍板「虛擬資產服務法」草案 操縱價格重罰2億

行政院會今天通過「虛擬資產服務法」草案。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過「虛擬資產服務法」草案，未經許可發行穩定幣者，最高可處7年以下有期徒刑，並得併科1億元以下罰金；涉及虛偽隱匿或操縱價格等不公正行為，刑責提高至3年以上10年以下有期徒刑，最高併科2億元罰金。行政院長卓榮泰表示，未來將四階段逐步管理，並支持國內金融創新業務發展。

卓揆表示，近年來金融科技日新月異，尤其虛擬資產的應用快速發展，改變傳統金融提供交易服務的方式。金管會因此參考國際監理趨勢，以「洗錢防制」為基礎，納管「虛擬資產服務商」（VASP），透過業者自律、增訂洗錢防制登記制度，並推動「虛擬資產服務法」專法，四階段逐步管理，同時加強虛擬資產交易安全，推動虛擬資產保管業務試辦，並支持國內金融創新業務發展。

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根據草案，虛擬資產服務商種類及其設置應經許可；VASP須為專營且其公司名稱、組織形式及資本額應符合一定規範；金融機構經許可得兼營；虛擬資產服務商之管理，包括應建立內部控制與稽核制度、客戶資產分離保管、資料保密義務等制度，以及依服務商之特性制定特別規範，包括交易平台商應訂定虛擬資產上下架審查基準等。

金管會副主委陳彥良說，在穩定幣發行部分，目前並未僅限銀行發行。從國際經驗來看，多數仍以金融機構或金融業者為主。因此，在制度設計上採取「逐步開放」的方式。銀行在資本與風險控管上，通常較容易符合相關門檻；至於其他業者，則會依不同業務性質，訂定不同的資本額與營業保證金等規範，待法案通過後，相關細節也會再進一步對外說明。

至於加密資產未來是否會發展出更多衍生性商品？陳彥良指出，方向同樣是採取逐步開放，而非一次全面放行。目前整體社會對虛擬資產的理解仍有限，因此在監理上必須審慎推進，不會一次全部開放，但也不會完全限制發展空間。

此外，在交易所部分，陳彥良說，政府對於海外虛擬資產服務商來台發展，持正向、審慎且開放的態度，希望在兼顧金融創新與產業發展的前提下，以開放包容的精神進行審查，吸引優質業者落地，同時降低監理上的灰色地帶。

至於草案規範以線上交易為主、避免現金交易，陳彥良指出，其主要目的在於建立可追蹤的交易軌跡，以強化洗錢防制機制，並作為數位支付體系的重要基礎。事實上，國際間對虛擬資產的監理，多是從洗錢防制與支付管理出發，我國亦採取相同方向。

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