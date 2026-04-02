抓到了！外媒爆伊朗利用中國和香港運送無人機零件

外媒指出，伊朗利用一個由空殼公司組成的秘密網絡，規避國際制裁，重建無人機部隊。圖為科威特國際機場遭伊朗無人機襲擊。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕英國《每日電訊報》披露，伊朗利用一個由空殼公司組成的秘密網絡，規避國際制裁，重建無人機部隊。伊朗無人機供應商「Pars Aero Institute Kerman」是向德黑蘭提供無人戰機的關鍵角色，這家公司充當香港註冊的Foxtech Hobby 的無人機經銷商，並透過中國匯星海科技（Huixinghai Technology）採購其他關鍵零件。

報導說，自以色列和美國2月底開始對伊朗發動空襲以來，伊朗仍可向波灣國家發射約3600架無人機，「Shahed-136」自殺式無人機已成為德黑蘭武器庫的「招牌武器」。

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情報機構Strider報告指出，即使面對國際制裁，伊朗仍透過全球空殼公司及商業中介網絡，持續獲取外國雙用途零件，以維持無人機生產。

該情報機構的研究人員認定，伊朗無人機供應商Pars Aero 是向德黑蘭提供無人戰機的關鍵角色，該公司與伊斯蘭共和國軍方有明確聯繫。這家公司充當香港Foxtech Hobby 的無人機「經銷商」，它還透過中國天津匯星海科技採購其他關鍵零件。

Foxtech Hobby與三家曾被美國制裁的公司共用香港地址，其中2家因2023年涉嫌與俄羅斯有組織犯罪及洗錢有關被制裁，另一家則因代表伊朗實體促成國際交易而被制裁的公司。

至於伊朗無人機供應商Pars Aero 先前曾向伊朗軍隊提供間諜無人機，並與伊朗航空工業公司有聯繫，該公司於 2013 年被美國的制裁。向 Pars Aero 運送無人機的中國匯星海科技與中國軍方和執法部門有著深厚的聯繫。

報告還揭露伊朗如何利用遍布土耳其、印度、哈薩克、烏茲別克、越南、哥斯大黎加和阿拉伯聯合大公國的「轉運中心」網絡，掩蓋其走私零件的最終目的地。報告指，這個祕密網絡非常有效，甚至從世界各地毫不知情的公司採購外國零件。

Strider 聯合創辦人兼執行長 Greg Levesque 表示，伊朗透過系統地利用全球商業供應鏈，維持並擴大其無人機計畫，僅僅遵守制裁並不能消除透過深植於供應鏈中的間接關係所帶來的風險。



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