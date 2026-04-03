自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

二次西進別肖想1》台股赴中倒退嚕 1/3賠到見底

2026/04/03 08:00

台股西進首度倒退嚕。台股西進首度倒退嚕。

〔記者高嘉和／台北報導〕「鄭習會」即將登場，傳出為阻斷台美推動供應鏈合作，推動台商「二次西進」將是會談主軸之一。但根據台股公司三月底上傳完成的2025年年報，累積投資金額首度「倒退嚕」，且約1/3上市公司西進投資是賠到見底、甚至得自台灣增資填補錢坑。「鄭習會」期待推動的二次西進只是肖想！

台股上市櫃公司合計逾1200家赴中投資，匯出長期遠大於匯回，每年累積投資金額一路上衝。但自2019年川普1.0啟動美中貿易戰後，2020年首度急踩煞車、僅年增8億元；而隨著匯回加速且處分中國投資事業增加，去年累積投資金額首度出現「倒退嚕」、年減246億元；而自2019年以來，上市公司處分中國事業投資金額大增1355億元。

西進最大咖鴻海 去年匯回489億

鴻海雖穩居台股公司西進最大咖，累積匯出投資2056億元，但自2020年起西進「零加碼」，且加速將投資收益匯回台灣，到去年底累積匯回1486億元，一年內就匯回489億元，回收投資比重快速上升逾72%；其次是橡膠股的正新匯回627億元、汽車股的裕日車匯回527億元，匯回/匯出比分別逾18倍、28倍。

台股公司西進也出現「少數歡樂多家愁」，去年合計認列獲利5826億元，但鴻海一家就達2464億元、占比4成2；認列獲利前十大合計4016億元、占比逾68%；但卻有逾1/3台股公司是認列虧損。若以自台灣匯出投資金額對比期末投資帳面價值，約1/3變成負值或歸零，也就是西進投資燒到見底、甚至得從台灣增資填補錢坑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財