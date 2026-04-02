控沈慶京「挪600萬」資金行賄應曉薇 中工股東今赴北檢告發

威京集團主席沈慶京。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕上市公司中華工程（2515）爭議延燒，指台北地方法院已認定威京集團主席沈慶京透過中工資金，以捐款名義行賄應曉薇，但現任經營團隊迄今仍以「無罪推定、事實未定」為由，未啟動法律追究責任。對此，中工股東堡新投資今委任律師，向台北地檢署提出刑事告發，指控沈慶京及相關人員涉犯證券交易法「特別背信」等罪。

堡新投資聲明指出，依公司法及相關實務見解，公司負責人對公司負有忠實義務及善良管理人注意義務，應以全體股東利益為優先考量；倘若公司資源被用於特定個人，或沈慶京實質掌控的私人企業，且未經合法程序與合理決策，即已偏離經營裁量的合理範圍。經營階層未能主動釐清責任並採取適當作為，形同使公司治理機制失去應有功能。

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聲明提及，根據法院判決認定，沈慶京及相關人員於2017年至2019年間，透過中工公司以假捐款名義匯款，共計新台幣600萬元，交付予特定對象，以協助京華城開發案爭取容積利益。上述資金屬於中工公司資產，卻被用於沈慶京實質掌控的私人企業，已引發公司資源是否遭不當挪用的重大疑慮。

然而，中工經營階層面對相關爭議，迄今未見積極處理作為，反而多以程序理由消極回應；甚至對市場派股東及相關人士，頻以內線交易、操弄市場等高度指控作為回應，態度相對強勢。相較之下，對於沈慶京經法院認定濫用公司資金行賄之行為，卻仍採「事實未定」立場，外界質疑恐有標準不一之情形。

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